Луис Адриано успешно прошёл медосмотр перед переходом в «Спартак»

По информации «Чемпионата», нападающий Луис Адриано успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом из «Милана» в «Спартак». В понедельник, 16 января, бразилец прилетит в Москву в 17:30 рейсом из Милана вместе со своими представителями и в этот же день подпишет контракт с красно-белыми.
Луис Адриано перешёл в «Милан» летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В составе итальянской команды он принял участие в 36 матчах и забил 6 голов. За «Шахтёр» бразилец сыграл в 266 матчах и стал автором 128 голов.