Кэрролл — о Пайете: не думаю, что есть игроки, которые важнее целого клуба

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Энди Кэрролл ответил на вопрос о французском полузащитнике клуба Димитри Пайете, ранее заявившем о желании покинуть «молотобойцев».
«Я не думаю, что есть игроки, которые важнее целого клуба. Вот во что верит тренер, игроки и все сотрудники клуба. Мы показали, что являемся одним целым и добились победы над „Кристал Пэлас“.
Мы ответили на критику этой победой, потому что в последние дни было много шума и давления. Я получил много звонков и сообщений, то же самое было и у других игроков», — цитирует Кэрролла Sky Sports.