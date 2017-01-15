Пюэль: мы с боссами «Саутгемптона» работаем над усилением состава

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль поделился впечатлениями от выездного матча 21-го тура АПЛ с «Бернли» (0:1).
«Трудно принять такое поражение. Это большое разочарование для болельщиков и большое разочарование для игроков. Мы знали, что будет тяжело, но показали хороший футбол. Много использовали длинный пас, создавали моменты, а „Бернли“ забил фактически единственным ударом. Мы не заслужили поражения, потому что играли довольно здорово. Нужно подтягивать реализацию.
Мы с боссами „Саутгемптона“ работаем по усилению состава. Если будет возможность усилить команду, мы ей воспользуемся», — цитирует Пюэля Sky Sports.