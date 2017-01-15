Киммих: теперь для «РБ Лейпциг» всё будет по-другому

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих выразил мнение, что во второй части сезона «РБ Лейпциг» будет труднее, чем в первой. После 16 туров новичок Бундеслиги занимает второе место, отставая от мюнхенцев на три очка.
«Думаю, все в Германии знают, что „РБ Лейпциг“ — классная команда. Они оправданно занимают своё место в таблице, но теперь для них всё будет по-другому. Теперь все будут считать их фаворитами. У них молодой, но впечатляющий состав. Думаю, они могут продолжить удивлять», — цитирует Киммиха Goal.