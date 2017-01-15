Бартон — тренеру «Бёрнли»: сто лет не сидел на скамейке, бутсы надо брать?

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч оценил дебют полузащитника Джои Бартона. 34-летний футболист вернулся в «Бёрнли» на правах свободного агента, вышел на поле на 73-й минуте матча АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0) и через пять минут после этого забил единственный гол.
«Бартон не помнил, когда в последний раз начинал на скамейке. Он спросил: „Что мне делать? Бутсы с собой надо брать? Надеть футболку, накидку или что?“. Я ответил: „Хватит, давай покончим с этим“. Ну, на самом деле я сказал ещё пару слов, но они не для прессы.
Я бы не мог придумать более яркого возвращения Бартона. Мы с ним о таком дебюте не договаривались. Он играл уверенно и мужественно. Впрочем, как и всегда», — цитирует Дайча Sportsmole.
Изучить гол Бартона можно тут.