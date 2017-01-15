Симеоне: рад третьей подряд победе «Атлетико», ведь нам не хватает стабильности

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча против «Бетиса» (1:0) в 18-м туре чемпионата Испании. «Матрасники» одержали третью подряд победу в Примере.
«Это важная победа, нам пришлось упорно потрудиться. Ожидали, что «Бетис» отойдёт на свою половину поля и будет мешать нам вскрыть оборону, но нам удался хороший 20-минутный отрезок.
Рад, что выиграли в Примере третий матч подряд, ведь порой в этом сезоне нам не хватает стабильности. Трудно сохранять тот уровень соревновательного духа, который мы показываем», — цитирует Симеоне AS.