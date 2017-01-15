Старридж: я и сейчас остаюсь лучшим нападающим «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Дэниел Старридж выразил мнение, что остаётся лучшим нападающим мерсисайдцев.
«Я верю, что и сейчас остаюсь лучшим нападающим „Ливерпуля“. Это моё мнение. Но тренер и все остальные, разумеется, имеют право на другую точку зрения. Это тренер выбирает состав, так что если в какой-то конкретной игре он считает, что я не лучший вариант для линии атаки, это его решение. Вы должны принять это, я не имею права расстраиваться из-за таких вещей», — цитирует Старриджа Sky Sports.
В этом сезоне АПЛ Старридж забил два гола в 12 матчах (пять — с первых минут).