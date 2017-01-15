«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

15 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
Ранее друг с другом команды встречались 198 раз. 80 матчей завершились победой «Манчестер Юнайтед», 53 раза команды сыграли вничью, 65 раз сильнее оказались футболисты «Ливерпуля».
Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 0:0.