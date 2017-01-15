Хьюз: «Сток» хочет впервые попасть в восьмёрку лучших команд АПЛ

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз после победы над «Сандерлендом» (3:1) в выездном матче 21-го тура АПЛ рассказал о задачах клуба.
«В какой-то момент в будущем мы надеемся попасть в Лигу Европы, но очевидно, что в этом сезоне попасть в первую шестёрку будет очень-очень тяжело, потому что у лидирующей группы большой очковый запас. Мы всегда пытаемся достичь чего-то нового и сделать то, что не было сделано „Стоком“ в АПЛ. Наш клуб никогда не финишировал выше девятого места — значит, нужно попасть в топ-8», — цитирует Хьюза Sportsmole.
«Гончары» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков.