«Фиорентина» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

15 января во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» состоится матч 20-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Ювентусом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Ювентус».
Ранее друг с другом команды встречались 159 раз. 32 матча завершились победой «Фиорентины», 52 раза команды сыграли вничью, 75 раз сильнее оказались футболисты «Ювентуса».
Последняя встреча между этими командами состоялась в августе 2016 года и завершилась домашней победой «Ювентуса» со счётом 2:1.