Тренер «Палермо» сравнил свою должность с атомной бомбардировкой Хиросимы

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини, комментируя слухи о своей отставке, сравнил работу в клубе с атомной бомбардировкой Хиросимы. «Палермо» занимает 18-е место в Серии А.
«Когда вы выбираете эту работу, то знаете, что можете быть уволены после одной игры. Я думал о риске увольнения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы получить необходимые результаты, потому что фанаты и игроки этого заслуживают. Я хотел бы остаться здесь на 20 лет, но каждый матч в „Палермо“ — как атомная бомба! Вечная Хиросима!» — цитирует Корини Football Italia.
По данным СМИ, президент «Палермо» Маурицио Дзампарини хочет уволить Корини и вернуть на пост главного тренера Роберто де Церби. Корини 30 ноября сменил у руля клуба де Церби, который, в свою очередь, за 7 недель до этого занял место Давиде Баллардини.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Осуществлены Вооружёнными силами США с целью ускорить капитуляцию Японии в рамках тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны.