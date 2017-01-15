Харт: иногда футбол сводит с ума, вот что я усвоил

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, на правах аренды выступающий за «Торино», рассказал о жизни в Италии.
«Я понимаю по-итальянски лучше, чем говорю. Есть достаточное количество слов, которые я использую на поле. Я больше не пользуюсь Google Translate, клянусь!
Игра в Италии – часть моей жизни. Иногда футбол сводит с ума, вот что я усвоил. Теперь я считаю, что это обычный переход. Я узнал другую сторону футбола. Теперь я живу в красивом городе, играю в команде с фантастическими людьми и болельщиками. Я узнал кое-что новое, причём не только в футболе. Я горжусь английскими вратарями, но уровень Серии А впечатляет. И я говорю не только о вратарях», — цитирует Харта Gazzetta Dello Sport.