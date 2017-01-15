Энрике: в начале 2017 года «Барселоне» не везло

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Лас-Пальмасом» (5:0) в домашнем матче 18-го тура испанской Примеры отметил, что в начале года команде не везло.
«Я очень доволен игрой команды, но результаты первых матчей года могли быть лучше. В 2017 году я видел хороший футбол в исполнении команды, хотя в первых двух играх мы не получили результат, которого заслуживали, потому что где-то нам не везло. Сегодня „Барселона“ играла очень сильно — футболисты показали, чего они хотят», — цитирует Энрике Sky Sports.