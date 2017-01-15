Игроки «Хоффенхайма» Зюле и Руди летом присоединятся к «Баварии»

Двое игроков «Хоффенхайма» — защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди подписали контракты с «Баварией», которые начнут действовать 1 июля 2017 года. Соглашение с 26-летним Руди рассчитано до 30 июня 2020 года, а с 21-летним Зюле — до 30 июня 2022 года.
«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в „Баварию“. Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешёл как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.