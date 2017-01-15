«Динамо» обыграло «Долгопрудный» в контрольном матче

Лидер первенства ФНЛ московское «Динамо» на своей базе в Новогорске в контрольном матче со счётом 2:0 обыграло представителя ПФК команду «Долгопрудный».
На 43-й минуте счёт открыл Максим Кузьмин, а на 75-й минуте Антон Терехов забил второй мяч у бело-голубых. На 85-й минуте «Долгопрудный» один мяч отыграл.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва) — «Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:1 (1:0)
Голы: Кузьмин, 43 (1:0); Терехов, 76 (2:0); 85 (2:1).
«Динамо»: Нарубин (Лещук, 46), Морозов, Хольмен, Козлов (Калугин, 46), Зотов, Темников (Уилкшир, 46), Маркелов (Катрич, 29 (Терехов А., 60)), Сапета (Соснин, 46), Кузьмин (Батаев, 46), Бечирай (Погребняк, 46), Обольский (Ташаев, 46).
21 января подопечные Юрия Калитвинцева на сборе в Турции сыграют с лидером чемпионата Молдавии «Милсами».