М. Алонсо: мне не повезло: я мог забить «Лестеру» больше двух голов

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился впечатлениями от победы над «Лестер Сити» (3:0) в выездном матче 21-го тура АПЛ. Испанец отметился двумя голами.
«Раньше я больше играл в атаке, но я впервые сделал дубль во взрослом профессиональном футболе. Мне не повезло, что я не забил ещё, но я очень доволен, что помог команде, забив два гола, и я счастлив, что мы победили.
Мы хорошо играли в первом тайме, тренер попросил нас больше выкладываться во втором, и я думаю, команда играла замечательно после перерыва. Мы контролировали происходящее и забили ещё два мяча. В матче с сильным противником было важно реабилитироваться после поражения от «Тоттенхэма», и команда показала, что не боится и что будет бороться в каждом матче», — цитирует Алонсо пресс-служба «Челси».