Кавани: хочу остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани заявил о желании продлить контракт с парижским клубом. Нынешнее соглашение 29-летнего уругвайского форварда, который в нынешнем сезоне забил 24 гола в 25 матчах, истекает летом 2018 года. Ожидается, что новый контракт будет рассчитан до лета 2020 года.
«Да, я хочу остаться в Париже. Чувствую себя здесь очень хорошо. Здесь есть все условия для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. У меня была встреча с президентом, и я надеюсь, что это (продление контракта. — Прим. „Чемпионата“) произойдёт», — заявил Кавани в интервью Téléfoot.