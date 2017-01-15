Джонс: Моуринью при первой встрече сказал мне: «Чёрт возьми, а ты здоров!»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал, с помощью чего старается избегать травм, а также поведал о своей первой встрече с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который возглавил команду летом прошлого года.
«Я научился некоторым вещам у Рио Фердинанда и смотрел, чем занимается он. Теперь я тоже занимаюсь йогой и купил себе тренажер для пилатеса. Возможно, в прошлом я делал вещи, которые, как я думал, будут работать, но этого не происходило.
При первой встрече с Моуринью он сказал мне: «Чёрт возьми, а ты здоров!». И тут же я слегка повредил колено, неуклюже приземлившись. Жозе поддерживает меня и всегда вселяет уверенность», — сказал Джонс в интервью The Times.