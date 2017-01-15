Погба: моя цена? Мне всё равно, я забыл об этом

Французский полузащитник Поль Погба рассказал, почему решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», а также заявил, что на него не влияет тот факт, что летом прошлого года он был приобретён английским клубом у «Ювентуса» за рекордные для мирового футбола € 105 млн.
«Я мог бы перейти в „Барселону“ или „Реал“, которые были заинтересованы во мне, но я решил вернуться сюда, потому что это было чувство в моём сердце, чувство во мне, которое подтолкнуло меня перейти сюда. Я хочу побеждать с „Манчестер Юнайтед“. Я никогда не выигрывал с „МЮ“. Знаю, что последние годы были немного трудными для клуба. Я хочу, чтобы „Манчестер Юнайтед“ снова стал великим. Такова моя задача здесь.
Что касается моей цены, то я больше не думаю об этом. Сегодня я не испытываю радости из-за того факта, что являюсь самым дорогим игроком в мире. Я забыл об этом. Мне всё равно», — приводит слова 23-летнего Погба Get French Football News со ссылкой на SFR Sport.