Дубль Боррьелло помог «Кальяри» разгромить «Дженоа»

«Кальяри» разгромил «Дженоа» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сан-Элия» и закончилась со счётом 4:1.
Дубль в составе сардинийской команды оформил Марко Боррьелло, ещё по одному голу забили Жоао Педро и Диего Фариас. За генуэзцев единственный мяч забил сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне — Джованни. Хозяева заканчивали матч вдесятером — на 79-й минуте вторую жёлтую карточку получил Марко Капуано.
«Кальяри» набрал 26 очков и идёт на десятом месте в турнирной таблице серии А. «Дженоа» (23 балла) идёт 15-й.