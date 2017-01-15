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«Кубань» отправила Армаша, Фролова и Бугаева во вторую команду

15 января 2017, воскресенье. 16:51. Футбол
Руководство «Кубани» отправило трёх футболистов основного состава в «Кубань-2», утверждает сайт болельщиков краснодарского клуба. Этими игроками стали вратарь Евгений Фролов и защитники Роман Бугаев и Игорь Армаш.

Поводом для отстранения игроков от работы с основным составом является их нежелание идти на существенное понижение заработной платы, которое из-за финансовых проблем предложило руководство «Кубани».

Также сообщается, что на сбор команды в Турцию не полетел защитник Евгений Гапон. Кроме того, завершить сотрудничество с жёлто-зелёными намерены Георгий Зотов и Арсен Хубулов.
Источник: Сайт болельщиков ФК "Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
Кубань Арсен Хубулов Георгий Зотов Евгений Гапон Евгений Фролов Игорь Армаш Роман Бугаев
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