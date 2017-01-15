«Кубань» отправила Армаша, Фролова и Бугаева во вторую команду

Руководство «Кубани» отправило трёх футболистов основного состава в «Кубань-2», утверждает сайт болельщиков краснодарского клуба. Этими игроками стали вратарь Евгений Фролов и защитники Роман Бугаев и Игорь Армаш.
Поводом для отстранения игроков от работы с основным составом является их нежелание идти на существенное понижение заработной платы, которое из-за финансовых проблем предложило руководство «Кубани».
Также сообщается, что на сбор команды в Турцию не полетел защитник Евгений Гапон. Кроме того, завершить сотрудничество с жёлто-зелёными намерены Георгий Зотов и Арсен Хубулов.