К. Комбаров не считает себя слабее брата

Новичок тульского «Арсенала» полузащитник Кирилл Комбаров, которому 22 января исполнится 30 лет, не считает себя слабее брата Дмитрия, выступающего за «Спартак», а также заявил, что доволен своей карьерой, но по-прежнему не теряет надежды добиться чего-то значимого.
«Считаю, что мы равны. Это как минимум! Но, во-первых, так сложились обстоятельства. А во-вторых, Дима левоногий. У нас в стране практически нет игроков, способных закрыть позиции левого защитника и хава. В этом плане судьба сделала брату огромный подарок. А мне как правше сложнее, конкуренция гораздо выше…
Мог добиться и большего. Но карьерой доволен. К тому же она у меня не заканчивается. Планирую играть ещё много лет. Сейчас моя задача – проявить себя в „Арсенале“, чтобы на меня обращали внимание российские топ-клубы. Получится или нет? Я не Нострадамус. Но делаю всё, чтобы играть хорошо и ещё побороться на своём веку за чемпионство. Про сборную тоже не забываю. Люди вот к 35 годам за национальную команду дебютируют», — поведал Комбаров в интервью «Спорт-экспрессу».