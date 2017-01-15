Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.
Запасные: Ромеро, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Мата, Рашфорд, Руни.
«Ливерпуль»: Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Ориги.
Запасные: Кариус, Гомес, Морено, Стюарт, Эжариа, Коутиньо, Старридж.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало — в 19:00 мск.
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