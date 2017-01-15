Озил в пятый раз был признан лучшим игроком Германии по итогам года

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил был признан лучшим игроком по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Озил набрал 54,5% голосов, с приличным отрывом опередив ближайшего преследователя партнёра по национальной команде и хавбека «Реала» Тони Крооса (33,9%). Третье место в голосовании занял защитник «Кёльна» Йонас Хектор (4%).
Таким образом, 28-летний футболист становится лучшим игроком страны уже в пятый раз в карьере (2011, 2012, 2013, 2015, 2016). Главных успехов в прошлом году Озил добился, выступая за «Арсенал». По итогам сезона-2015/16 он стал лучшим ассистентом английской Премьер-лиги (19 голевых передач), а также лучшим игроком команды.