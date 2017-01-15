«Уфа» определилась с местом проведения третьего сбора

«Уфа» проведёт третий сбор в испанском городе Бенидорме, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Ранее планировалось, что «Уфа» проведёт второй и третий зимние сборы в Турции, но клуб отказался от этой идеи.
«Третий сбор «Уфа» проведёт в Испании в городе Бенидорме. Сейчас команда тренируется на Кипре, две тренировки в день.
У Сергея Семака всё хорошо, он, кстати, в прекрасной форме – недавно эффектно пробил «ножницами» на тренировке.
Из новых игроков на сбор приехал Михаил Филиппов из «Спартака-2», который будет с командой до конца сборов. Также Богдан Сарнавский сегодня расторг контракт с «Уфой» по обоюдному согласию», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.