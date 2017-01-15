Гол Найнгголана принёс «Роме» победу над «Удинезе», «Наполи» обыграл «Пескару»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» на своём поле принимал «Рому». Встреча проходила на стадионе «Фриули» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 12-й минуте встречи записал на свой счёт бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан. На 18-й минуте Эдин Джеко мог удвоить преимущество своей команды, однако не смог реализовать пенальти.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Наполи» уверенно обыграл «Пескару» (3:1), «Лацио» победил «Аталанту» (2:1), «Сассуоло» разгромил «Палермо» (4:1), а «Сампдория» и «Эмполи» сыграли вничью (0:0).