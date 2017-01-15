Гол Ибрагимовича спас «Манчестер Юнайтед» от поражения «Ливерпулю»

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась ничьей – 1:1.
Точный удар Джеймса Милнера с пенальти в середине первого тайма вывел вперёд подопечных Юргена Клоппа. А на 84-й минуте встречи гол Златана Ибрагимовича спас манкунианцев от поражения.
«Ливерпуль» (45 очков) делит второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». «Манчестер Юнайтед» (40 очков) располагается на шестой строчке.