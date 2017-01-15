Сборная России U18 разгромила Болгарию и вышла в полуфинал мемориала Гранаткина

В Санкт-Петербурге в матче 1/4 финала на мемориале Валентина Гранаткина–2017 сборная России U18 встречалась со сверстниками из Болгарии.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Александр Руденко, Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко. Сборная России в полуфинале турнира сыграет с победителем пары сборная Санкт-Петербурга – сборная Словакии, которые проведут свою встречу 16 января.
В другой четвертьфинальной встрече дня сборная Греции U18 одолела сверстников из Латвии со счётом 1:0.