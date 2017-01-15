Глава «Сент-Этьена»: Молло перешёл в «Зенит» за € 500 тыс., 50% достанутся нам

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер рассказал, что полузащитник Йоан Молло перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит» за € 500 тыс. «Сент-Этьен» продал французского хавбека в «Крылья Советов» в августе 2016 года и, по словам Ромейера, получит 50% от суммы трансфера 27-летнего игрока в петербургский клуб.
«От продажи Молло в „Зенит“ мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит € 3 или 3,2 млн. Это не соответствует действительности. На самом деле — € 500 тыс. Мы получим € 250 тыс.», — приводит слова президента французского клуба But Football Club.