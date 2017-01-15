Моуринью: не думаю, что «МЮ» и «Ливерпуль» показали футбол высшего уровня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).
«Это была очень интересная игра, даже для нейтральных болельщиков. Хотя я не думаю, что это был матч высшего уровня по качеству футбола. Зато мы боролись до последней секунды. Соперник действовал умно, они знают, как играть в футбол и как контролировать эмоции по ходу игры. Они знали, что в заключительные минуты им будет тяжело.
«МЮ» атаковал, «Ливерпуль» защищался. Давайте посмотрим, насколько справедливой будет критика после этой встречи. Мне понравилось, как играл «МЮ», но результатом я разочарован", — сказал Моуринью в эфире BBC Sport.