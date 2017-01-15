Клопп: завтра я буду доволен результатом, а пока доволен только игрой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от выездного матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Многие люди перед игрой думали, что мы проиграем, потому что „МЮ“ набрал мощнейший ход. Учитывая все наши проблемы, мне приятно осознавать, что команда показала хороший футбол. Нужно было действовать смело, мы создавали пространство и забили гол. В концовке „МЮ“ начал забрасывать мяч на Ибрагимовича и Феллайни, играть с такой интенсивностью все 90 минут крайне тяжело… Я надеялся, что нам немного повезет, но увы.
В целом всё хорошо. Завтра я буду доволен результатом, а пока доволен только игрой. Мы могли победить, вот почему я не рад на все 100%», — сказал Клопп в эфире BBC Sport.