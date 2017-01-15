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175 лет назад 2016
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Петраков: как я понимаю, теперь потолок зарплат в «Томи» — 300 тыс. руб. в месяц

15 января 2017, воскресенье. 21:33. Футбол
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о ситуации в команде, испытывающей финансовые проблемы.

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин считает, что футболисты получают слишком много, — такая прошла установка. Нужно сокращать, оптимизировать, находить финансовые параметры, в которых будет жить команда. Долги пока остаются. Разговаривал с Сергеем Анатольевичем после Нового года: он обещал, что после 16 января задолженность будет погашаться. Разговор шёл о том, что всем надо как-то жить, ведь уже седьмой месяц невыплат пошёл. Наверное, тем, кто уходит, в первую очередь: нам всё-таки нужно открывать заявку. Пока регистрация новичков «Томи» запрещена.

От высокооплачиваемых игроков придётся избавляться. И определить потолок зарплат, чтобы футболисты в «Томи» делали себе имя, а не получали деньги ни за что. Каков будет потолок? Как я понимаю, 300 тысяч рублей. Губернатор сказал: нужно остаться, работать с молодыми. Даже если не получится в Премьер-Лиге — делать хорошую команду в ФНЛ. Я сказал: пока есть шансы, надо цепляться хотя бы за переходную зону. Реакция была… Зацепитесь — ладно, нет — значит нет. По-человечески губернатора понять можно. Он любит футбол, но бывают такие тяжёлые моменты. Я на стороне ребят, им нужно семьи обеспечивать, однако если нет денег, что делать? Были бы — губернатор платил бы. А так… Не получается пока. Сейчас вроде что-то должно пойти, хоть с долгами рассчитаемся. В Томске никого никогда не обманывали — так сказал губернатор», — цитирует Петракова «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Томь Валерий Петраков
Новости. Футбол
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