Ибрагимович: набрали очко в матче с «Ливерпулем», не показав своей лучшей игры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от домашнего матча с «Ливерпулем» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии. Гол шведского форварда в концовке встречи спас манкунианцев от поражения.
«Мы набрали одно очко, не показав своего лучшего футбола. Игра была сложной. На протяжении большей части встречи мы уступали в счёте, догонять соперника было непросто, но мы сумели сравнять счёт. «МЮ» сегодня допустил много простых ошибок. Во втором тайме сыграли лучше. «Ливерпуль» высоко прессинговал, стараясь оказывать на нас давление. Конечно, хотелось бы побеждать в каждом матче, чтобы как можно скорее сократить отставание от группы лидеров», — цитирует Ибрагимовича BBC Sport.