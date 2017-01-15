Матич: победы «Челси» давят на тех, кто дышит нам в спину

Полузащитник «Челси» Неманья Матич после победы над «Лестер Сити» (3:0) в выездном матче 21-го тура АПЛ оценил значимость успеха.
«Нам важно было вернуться на верный путь, по которому мы шли до матча с «Тоттенхэмом». Счёт 3:0 намекает, казалось бы, на то, что матч был лёгким, но на поле всё было иначе, было трудно, и я рад за команду, потому что мы играли хорошо и забили три гола на непростом стадионе. Надеюсь, мы так и продолжим.
У них в атаке очень быстрые игроки. Они ждали, что мы будем ошибаться, так что нам нужен был второй гол, и после этого нам стало легче, не легко, а легче играть и стараться забить третий. Самое важное было добыть три очка. Это оказывает давление на команды, которые дышат нам в спину, так что было бы хорошо продолжать в том же духе», — цитирует Матича сайт «Челси».