Гвардиола: достать «Челси» вряд ли получится, 10 очков — это много

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевого поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии выразил мнение, что его команде будет трудно побороться за титул.
«Достать „Челси“ вряд ли получится, 10 очков — это много. Но от идущего вторым „Тоттенхэма“ мы отстаём на три очка, так что посмотрим. Я говорил своим игрокам в течение последних трёх недель или даже месяца — забудьте о таблице, нужно сосредоточиться на следующей игре и попытаться сделать всё возможное, чтобы выиграть её.
А уже в конце сезона мы будем оценивать уровень игры команды, действия отдельных футболистов и тренера. И только после этого последуют какие-либо решения», — цитирует Гвардиолу Goal.