Чех: в конце сезона будет важен каждый гол — посмотрите на плотность таблицы

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился впечатлениями от выездного матча 21-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (4:0).
«Если вы можете забить больше голов, надо попытаться сделать это. Каждый гол будет иметь важное значение в конце сезона — посмотрите на плотность в таблице. Поэтому мы хотели забить ещё и ещё при счёте 3:0 и даже 4:0.
Мы здорово провели первую часть сезона, если не считать два-три матча. Но игры идут одна за другой, и важно реагировать на неудачи. Мы правильно отреагировали на поражение от „Эвертона“ и разгромили „Суонси“, — цитирует Чеха сайт „Арсенала“.