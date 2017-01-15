Озил рассказал об изменениях в жизни, которые помогли развитию его карьеры

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил, который был признан лучшим игроком страны по итогам 2016 года, поблагодарил болельщиков за эту награду и рассказал, что в прошлом году пересмотрел свой подход к диете и тренировкам.
«Счастлив выиграть эту награду. В прошлом сезоне АПЛ мне повезло избежать травм. Сейчас чувствую себя в лондонской команде очень комфортно. В 2016 году я изменил несколько вещей в своей жизни. Например, диету и тренировки. Это помогло мне снизить риск получения травм, и теперь я быстрее восстанавливаюсь после матчей.
Сама по себе награда мне не важна. Однако тот факт, что тысячи болельщиков прошли регистрацию онлайн, чтобы проголосовать за меня, заставляет меня испытывать чувство гордости. Спасибо всем проголосовавшим. Посмотрим, смогу ли я сохранить этот титул в следующем году. Однозначно не сдамся без боя за него», — цитирует Озила пресс-служба немецкого футбольного союза.