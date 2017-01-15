На просмотре в «Тереке» находится 20-летний защитник Рукас

20-летний защитник Томас Рукас находится на просмотре в грозненском «Тереке». Рукас является воспитанником петербургского футбола.
«Терек» прибыл в Турцию на первые зимние сборы. Здесь футболисты чеченской команды проведут два подготовительных сбора к весенней части чемпионата.
К работе с основным составом привлечены четыре игрока молодёжной команды. На просмотре в грозненском клубе находится 20-летний футболист с российским паспортом Томас Рукас, выступавший в последние годы за испанский «Хетафе» В (дивизион 3) и португальские «Спортинг» В (Д2) и «Униао Лейрия», — информирует сайт клуба.