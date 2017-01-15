Хассельбайнк: «Челси» нельзя отпускать Диего Косту в Китай

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк выразил мнение, что синим нельзя отпускать форварда Диего Косту.
«Это трудная ситуация. Для „Челси“ Диего Коста очень важен, он много забивает и ведёт команду за собой. Вчера они играли без него, но я не могу представить, что „Челси“ проведёт без Косты 10 матчей подряд без потери в качестве. Он очень важный игрок. Я думаю, что он лучший нападающий в лиге. Его нельзя отпускать в Китай», — цитирует Хассельбайнка Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте. СМИ утверждали также, что клуб из Китая готов платить 28-летнему форварду € 35 млн в год.