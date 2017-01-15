Дзадза: хочу доказать миру и самому себе, что умею играть и забивать

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, который был арендован «Валенсией» до конца сезона с правом последующего выкупа, поделился впечатлениями от перехода.
«Я очень рад. Я уже посетил стадион и увидел, какими невероятными могут быть болельщики „Валенсии“. Со стороны ситуация в клубе выглядит не лучшим образом, но я увидел в „Валенсии“ достаточно игроков с характером.
Я прошёл через очень сложный период и хочу доказать миру и самому себе, что умею играть и забивать. Личные достижения меня не интересуют, хочу добиться успеха вместе с командой», — цитирует Дзадзу сайт «Валенсии».