Натхо: Ерёменко сейчас нуждается в тишине

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поддержал партнёра по средней линии «армейцев» Романа Ерёменко, дисквалифицированного на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре 2016 года после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты. УЕФА рассмотрит апелляцию игрока 2 марта.
«Дисквалификация Ерёменко стала тяжёлым ударом для ЦСКА, ведь он не только наш друг, но и важный для команды футболист. Мы не располагаем обоймой из 18-20 равнозначных игроков. У нас достаточно короткая «скамейка», и потеря даже одного человека сказывается на коллективе, тем более такого классного игрока.
Наши жёны иногда переписываются. Роме нужно немножко времени, чтобы успокоиться, прийти в себя. Он сейчас нуждается в тишине. Если у нас будет возможность, постараемся ему помочь, — сказал Натхо спецкору „Чемпионата“ в Испании Олегу Лысенко.
Полностью эксклюзивное интервью с Бибрасом Натхо читайте на „Чемпионате“ в понедельник.