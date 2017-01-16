Орещук: Бердыев ещё в 2012 году говорил, что Руди — игрок уровня «Баварии»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в 2012 году хотел заполучить полузащитника Себастьяна Руди. Тогда Бердыев возглавлял «Рубин».
«В 2012 году Курбан Бекиевич очень хотел купить Руди. Он тогда ещё говорил, что это игрок уровня „Баварии“, — написал Орещук в „Твиттере“.
Сегодня Руди и ещё один игрок „Хоффенхайма“ — защитник Никлас Зюле — подписали контракты с «Баварией», которые начнут действовать 1 июля 2017 года. Соглашение с 26-летним Руди рассчитано до 30 июня 2020-го, а с 21-летним Зюле — до 30 июня 2022 года.