Фанаты «Марселя» — о возможном переходе Дрогба: Дидье, возвращайся в Китай!

Болельщики «Марселя» во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Франции с «Монако» выразили мнение по поводу информации о возможном возвращении в клуб нападающего Дидье Дрогба.
Во время встречи на фанатской трибуне «Марселя» появился большой баннер с посланием в адрес Дидье: «Дрогба, перестань говорить о своей любви к Марселю. Ты за месяц зарабатываешь больше, чем мы за всю жизнь. Возвращайся в Китай!».
38-летний форвард, находящийся в статусе свободного агента, выступал в чемпионате Китая в 2012 году. Ранее он сообщил, что может вернуться в «Марсель», за который играл с 2003 по 2004 год, после чего перешёл в «Челси». Дрогба сообщил, что надеется исполнить обещание и вернуться в клуб. Позже агент игрока подчеркнул, что переговоров о переходе ивуарийца в «Марсель» они не вели и не ведут.
Посмотреть фотографию баннера можно здесь.
«Марсель» принимает «Монако» в эти минуты. После первого тайма гости вели со счётом 3:1.