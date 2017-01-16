Аллегри: любая команда выходит против «Ювентуса» как на матч всей жизни

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:2) в матче 20-го тура Серии А.
«Это небольшой удар, но у нас есть преимущество в 4 очка. Никто не говорил, что мы выиграем титул уже в январе. Любая команда выходит против „Ювентуса“ как на матч всей жизни. Поэтому мы должны всегда играть с повышенной мотивацией.
В первом тайме у нас не было движения. Во второй половине дела пошли лучше, но в целом мы допустили очень много ошибок. Мы плохо выходили из обороны, что дало преимущество „Фиорентине“. Нужно извлечь уроки из этого поражения», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.
«Ювентус» (45 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Далее следует «Рома» (44), у которой на одну игру больше. «Фиорентина» (27) — на восьмой строчке.