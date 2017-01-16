Агент: Зюле поступил верно, согласившись на переход в «Баварию»

Карл-Хайнц Фёрстер, бывший футболист сборной ФРГ и агент защитника «Хоффенхайма» Никласа Зюле, прокомментировал будущий переход своего клиента в мюнхенскую «Баварию». Зюле присоединится к немецкому гранду по окончании нынешнего сезона.
«На мой взгляд, Зюле поступил верно, согласившись на переход в «Баварию». Он уже три года демонстрирует в Бундеслиге свои способности. Теперь же ему нужен большой вызов на международной арене в составе гранда. Это необходимо для того, чтобы он мог продолжать совершенствоваться», — приводит слова Фёрстера Bild.
Соглашение Зюле с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2022 года.