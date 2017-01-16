С. Рамос: не надо никого винить в поражении «Реала» и искать оправдания

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что в поражении команды от «Севильи» со счётом 1:2 нет виноватых. «Сливочные» встречались с андалусской командой в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании, а сам Рамос стал автором автогола. До 85-й минуты игры подопечные Зинедина Зидана вели в счёте.
«Я не понял, как это произошло. Не надо никого винить в поражении «Реала» и искать оправдания. Мы побеждаем и проигрываем всей командой. Просто нам не удалось довести игру до победного конца. Здесь играть всегда сложно, и я горжусь игрой «Реала», — цитирует Рамоса Marca.