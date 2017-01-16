Тухель: футболисты «Боруссии» слишком часто получают травмы

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель выразил обеспокоенность тем, что футболисты его команды нередко получают травмы. Тухель сказал это, отвечая на вопрос о нападающем Марко Ройсе, которого одолели различные повреждения.
«Футболисты «Боруссии» слишком часто получают травмы. И это всегда одни и те же игроки. Это проблема в любом случае», — приводит слова Тухеля Bild.
По итогам 16 туров чемпионата Германии дортмундцы набрали 27 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. Недавно Тухель подчеркнул, что команде необходимо улучшить действия в обороне.