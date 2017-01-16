Зидан: Рамос? Очень горжусь нашим капитаном

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что очень доволен игрой защитника Серхио Рамоса. Французский специалист сказал об этом после гостевой игры 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей». «Королевский клуб» потерпел поражение со счётом 1:2, а сам Рамос отличился автоголом.
«Рамос? Я очень горжусь нашим капитаном. Я не знаю, влетел ли этот мяч в наши ворота от головы Серхио… Но в этом нет ничего страшного. В футболе подобное имеет место. Нам нужно поздравить «Севилью» и думать о следующей игре», — приводит слова Зидана Marca.