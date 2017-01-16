Бадштубер: не боюсь подвергаться давлению, так как вырос на этом

Новый защитник «Шальке-04» Хольгер Бадштубер выразил уверенность в том, что не будет испытывать психологических проблем в гельзенкирхенском клубе. Трансферный лист Бадштубера принадлежит «Баварии», и цвета «Шальке-04» он будет защищать на правах аренды.
«Естественно, нам есть за что бороться. В «Шальке» выступают квалифицированные футболисты с соответствующими игровыми качествами. Они имеют потенциал и испытывают жажду до побед. Я сам не боюсь подвергаться давлению, так как вырос на этом», — приводит слова Бадштубера интернет-издание Sport1.
Аренда Бадштубера в «Шальке-04» оформлена до конца текущего сезона.