Марсело: «Реал» расслабился в матче с «Севильей», такое не должно повториться

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в матче 18-го тура Ла Лиги.
«Мы неплохо начали игру, но после первого забитого гола расслабились. Потерять очки таким способом – это горькая пилюля. После того как соперник сравнял счёт, он продолжал атаковать и забил снова. Сезон длинный, мы продолжаем борьбу за титул. Я считаю, что «Реал» в матче с «Севильей» немного расслабился, но мы должны извлечь урок из этого. Такое больше не должно повториться», — цитирует Марсело Marca.